Francesco Totti sfratta Ilary Blasi dal centro sportivo della Longarina

Francesco Totti sfratta la famiglia di Ilary Blasi dal centro sportivo della Longarina

Ilary Blasi è stata sfrattata da Francesco Totti. Il giudice ha deciso che la famiglia della conduttrice Mediaset, che gestisce il centro sportivo della Longarina, deve lasciarlo. Come scrive il Corriere della Sera, l'ordinanza sarà operativa dal 30 giugno: per quella data è in programma la visita dell'ufficiale giudiziario, che si presenterà alla porta del complesso sportivo. Il polo della Longarina si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel. Francesco Totti aveva acquistato la proprietà nel 2003 dall’ex giallorosso Angelo Orazi.

Francesco Totti, la storia della Totti Soccer School

Inizialmente Francesco Totti aveva affidato la struttura della Longarina al fratello Riccardo. Mentre una quota minore è intestata al cugino del 'Pupone', Angelo Marozzini, e un'altra al cognato, Ivan Peruch. Nessun problema finché le cose andavano bene tra Totti e Ilary, poi con la separazione l'ex calciatore ha chiesto di tornare in possesso della Longarina, ma Ilary non ha accettato.