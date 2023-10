Ilary riconsegna i Rolex, per Totti ne mancano 4. All'esperto: "Sono veri?"

Totti-Ilary e la questione dei Rolex. Al Pupone i conti non tornano

Continua al contesa legale tra Totti e Ilary, l'ex coppia in particolare sembra molto attenta alla questione dei Rolex. Per questo è stato organizzato addirittura un incontro ufficiale per la riconsegna dei preziosi orologi a Francesco. Blasi e Totti si sono incontrati ieri, ma la questione non sembra affatto risolta: "Qui ne mancano quattro", avrebbe detto lui. Durante l’incontro - si legge su Il Messaggero - avvenuto in presenza dell’avvocato Antonio Conte per Totti e dei legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Blasi ne sono tornati indietro soltanto tre su sette.

Intanto la giudice Simona Rossi ha confermato l'affido condiviso per i prodotti. E questo vale anche per i Daytona. Spiega oggi Repubblica che l’affido condiviso prevede che i Rolex potranno essere portati al polso dell’ex coniuge solo con l’assenso dell’altro. Se uno dei due si presenta da solo in banca per prenderne uno, l’ordine è quello di non darglielo. Totti all'incontro si è anche portato dietro un esperto per valutare l’originalità degli orologi. Il segnale che ormai tra i due non c'è più fiducia su nulla, i rapporti restano molto tesi.