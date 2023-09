Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi beccati insieme allo stadio: VIDEO E FOTO

Totti, Noemi e Ilary: le foto allo stadio insieme per tifare il figlio Christian

Campo Tre Fontane, area dell'Eur, non troppo lontano da Trigoria: è qui che si sono "beccati" per la prima volta insieme Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi. L'occasione? La squadra Primavera della Roma si sta preparando per sfidare il Frosinone e tra i giocatori c'è il figlio del Capitano e della conduttrice: Christian.