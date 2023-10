Totti e Noemi, sorpresa a... 5 Stelle per il Pupone in Costa Azzura. Le foto

Francesco Totti e Noemi Bocchi, compleanno in Costa Azzurra

Amore a gonfie vele tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo aver assistitito alla sconfitta della Roma sul campo del Genoa, secondo quanto riporta Chi, l'ex capitano e leggenda giallorossa è andato a Montecarlo dove la compagna ha organizzato per lui un week end lungo con mille sorprese per il compleanno (47 candeline per l'ex fuoriclasse della nazionale italiana campione del mondo in Germania nel 2006).

Stando a quanto riporta il magazine Mondadori, Noemi ha noleggiato uno yatch a cinque stelle con cui la coppia a trascorso il fine settimana tra Monaco, Cannes e Antibes. Con loro i due figli di Noemi e le figlie di Totti, Isabel e Chanel con il fidanzato Christian Babalus.

Assente solo Cristian Totti, primogenito di Francesco e Ilary Blasi, rimasto a casa per i suoi impegni calcistici (gioca nella Primavera del Frosinone, allenata da... un ex bandiera della Lazio) e scolastici. Presenta invece famiglia Giancarlo Pantano, storico amico di Totti, con moglie e figlio.

Pochi giorni prima Totti e Noemi avevano festeggiato il compleanno di Francesco con una cena di famiglia nella loro casa romana.