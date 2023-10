Valentina Vignali, spunta una minigonna illegale dai ricordi . E in versione Barbie..

Valentina Vignali, minigonna da urlo. Che ricordo social

Valentina Vignali fa un regalo ai suoi fans ripescando dai ricordi social una foto romana del 2020: la 32enne campionessa di basket (e appassionata, è grande tifosa dei Los Angeles Lakers) nata a Rimini sfoggia una minigonna che su di lei è letteralmente spettacolare.

Una foto da 10 e lode quella pubblicata nelle sue storie di Instagram.

Valentina Vignali versione Barbie

Dal passato al presente, la modella e influencer (oltre 2,6 milioni di follower) - reduce dalla Milano Fashion Week che si è celebrata a fine settembre - si è mostrata in un breve video in versione Barbie: occhiali da sole neri, maglietta e gonna rosa con borsetta abbinata, Valentina Vignali si guadagna una ideale standing ovation dai suoi fans.

Guarda le foto di Valentina Vignali in minigonna, 'Barbie' e non solo, in gallery!