Wanda Nara bollente: lady Icardi, lingerie di pizzo... Foto esplosive

Wanda Nara bollente: lady Icardi, lingerie e foto esplosive

“Le regine che piacciono a me dormono tutto il giorno”, scrive Wanda Nara in un post social che ha spopolato in questi giorni. La showgirl e imprenditrice argentina pubblica una serie di scatti in lingerie di pizzo nera che fanno le felicità dei suoi milioni di fans.

La moglie e agente di Mauro Icardi tra l'altro nelle prossime settimane sarà protagonista in Italia: ha infatti annunciato che parteciperò a Ballando con le stelle 2023, lo show del sabato sera in prime time su Rai1 (presentato da Milly Carlucci) che la vide protagonista già un anno fa come special guest star in una puntata.

Non solo Wanda Nara. Anche la sorella Zaira è grande protagonista sui social in questi giorni...

E POI...