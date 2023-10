Elodie, sexy trasparenze a Parigi. Wanda Nara scollatura bollente

Wanda Nara, scollatura bollente aspettando Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara sta per tornare in Italia, Elodie invece è in 'missione a Parigi'.

La moglie di Mauro Icardi (7 gol in 7 partite di campionato con il Galatasary sin qui e 3 pesantissimi ai playoff di Champions), come noto sarà protagonista di Ballando con le Stelle 2023. Nelle scorse ore la procuratrice dell'attaccante argentino e showigirl ha postato alcune foto dal suo camerino. "Mi sto preparando per cose così nuove e diverse in me che non potrete credere. Molto presto! L'ansia sta prendendo il sopravvento su di me", ha scritto Wanda a corredo degli scatti con un vestito che regala una scollatura davvero sensuale.

Elodie alla Parigi Fashion Week 2023: sensuali trasparenze in passerella

E a proposito di sensualità, Elodie ha conquistato anche Parigi. La cantante romana e fidanzata del pilota Andrea Iannone è stata protagonista in queste ore alla Parigi Fashion Week 2023 dove ha sfilato alla Walk Your Worth by L'Oreal (look total black con sensuali giochi di trasparenze).

Lo scopo dell'evento, come si legge dai profili social del brand, è stato quello di celebrare la sorellanza, la bellezza e l'empowerment femminile, temi che in passerella sono stati interpretati, oltre che da Elodie, anche altri volti celebri del marchio (tra di loro Miriam Leone, Elle Fanning, Kendall Jenner, Camila Cabello, Viola Davis, Andie MacDowell ed Helen Mirren).

