Imane Khelif, nuovo look fuori dal ring: "Per vincere la medaglia non aveva tempo da perdere"

Dopo aver conquistato una meritatissima medaglia d'oro conquistata nella categoria 66 Kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, la pugile algerina Imane Khelif, pubblica alcune immagine con un nuovo look, come dimostrato in un video pubblicato su Instagram.

Il filmato è girato in un salone di bellezza di Algeri: Khelif prima indossa i guantoni da boxe poi, nel frame successivo, eccola truccata e fresca di parrucchiere con un abito a fiori, gli orecchini e la medaglia.

"Per ottenere la sua medaglia non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping", dice il proprietario del salone. "Per me è una star".