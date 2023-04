Incidente Immobile, i tassisti: "In quel punto il verde scatta ogni due rossi"

Incidente Immobile, "per entrambi era verde: non va il semaforo"

A Roma ormai non si parla d'altro che dell'incidente dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, che si è scontrato con il suo suv contro un tram: grande spavento, macchina distrutta ma nessuna grave conseguenza per fortuna, anche le sue figlie sono uscite illese dall'auto. Immobile, subito dopo l'incidente ha dichiarato: "Il tram è passato col rosso". La replica dell'autista del mezzo è stata altrettanto netta: "No, il semaforo per me era verde". Dalle testimonianze dei tassisti della Capitale, emerge forse la verità: "Hanno ragione entrambi". Per me - spiega al Messaggero un tassista della Capitale con 20 anni di servizio - è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde. Quel tratto tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti lo avrà attraversato migliaia di volte sulla corsia preferenziale. Eppure, giura che da almeno due tre giorni, prima dello scontro di domenica, evitava di passarci, "perché il semaforo non funzionava, c'erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche".

L'allarme tra i tassisti della capitale - prosegue il Messaggero - girava da qualche giorno. Un passaparola nei gruppi chat e su Facebook per avvisare gli altri colleghi del pericolo: "Ragazzi, quel semaforo ha qualcosa che non quadra. Non so se vi è capitato anche a voi, ma io ci sto sbattendo il "grugno" da un paio di giorni: il verde scatta ogni due rossi dall'altra parte (lungotevere delle Armi), si formano file chilometriche, quell'incrocio ha problemi di sincronizzazione da giorni. Per sistemarlo come sempre serve la tragedia". Insomma i tassisti - ma anche semplici cittadini si erano accorti del problema - hanno tirato le somme: "Per noi sono passati tutti e due con il verde, sia Immobile sia il tranviere, quel semaforo forse per l'acqua caduta copiosa proprio la settimana scorsa era andato in crash".