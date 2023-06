Inter addio Champions, DiMarco: "Abbiamo giocato alla pari col City"

Champions, Inter si inchina al Manchester City (e alla sfortuna). Orgoglio Dimarco: 'Abbiamo giocato alla pari con una grande squadra'

"Resta tanta delusione perché ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra come il Manchester City. Dispiace aver perso la partita più importante. Non dimentichiamoci che la squadra di Guardiola è stata costruita per vincere la Champions". Così l'esterno dell'Inter Federico Dimarco dopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nella finale di Champions League. "La palla purtroppo non è entrata... Dispiace, dispiace veramente aver perso questa finale. Per quello che ha fatto l'Inter quest'anno in Champions. Questa finale deve essere un punto di partenza e non un punto d'arrivo", aggiunge Dimarco.

Zhang, 'orgoglioso dell'Inter, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno'

"Vincere e perdere fa parte dello sport. voglio complimentarmi con tutte le componenti dell'Inter: hanno dato tutti il 100%. E mi complimento con il City per l'ottima stagione. Siamo orgogliosi di essere approdati alla finale e di giocare contro i migliori, potendo anche mostrare le nostre qualità senza paura, indipendentemente dal risultato finale". Lo dice il presidente dell'Inter, Steven Zhang, al microfoni di Sky Sport dopo il ko per 1-0 in finale di Champions League. "Penso che la mentalità e la qualità dei nostri ragazzi sia di alto livello. Non siamo inferiori a nessuno e tutti l'hanno visto stasera -aggiunge Zhang-. E' stata una stagione positiva su cui riflettere e abbiamo già iniziato da qualche tempo a lavorare per il futuro".

Inter, Inzaghi: 'Tanti rimpianti ma sono orgoglioso dei ragazzi'

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. E' un momento difficile, abbiamo perso una finale che volevamo a tutti i costi ma dobbiamo essere orgogliosi. Ieri ho detto che non cambierei mai i miei giocatori con nessuno e oggi tutto il mondo ha capito perché. Siamo stati forti di insieme contro una squadra fortissima alla quale abbiamo concesso poco. Tantissimi rimpianti ma bisogna essere orgogliosi, ringrazio i tifosi che sono stati meravigliosi permettendoci di arrivare fin qua". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nella finale di Champions League. "Nel primo tempo non abbiamo sofferto tanto e a livello di gioco potevamo fare meglio. Nella ripresa nel nostro momento migliore abbiamo creato tanto. Avrei voluto giocarmi l'extra-time. Il City è una grandissima squadra. Il nostro percorso in Champions è stato eccezionale ma vogliamo tornare in finale e abbiamo le possibilità di tornarci. Dobbiamo giocare come negli ultimi tre mesi e avere tutti i giocatori disponibili", aggiunge Inzaghi al microfono di Sky Sport.