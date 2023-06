Guardiola come Zidane, solo Ancelotti ha vinto più Champions

Guardiola vince la terza Champions da allenatore, davanti a lui solo Ancelotti

Pep Guardiola torna a sollevare la Champions League, 12 anni dopo. Il tecnico catalano, dopo gli exploit con il Barcellona nel 2009 e nel 2011 riesce a condurre il Manchester City sul tetto d'Europa. Sale così al secondo posto per numero di Champions vinte, eguagliando Bob Paisley (Liverpool) e Zinedine Zidane (Real Madrid). Al primo posto solitari Carlo Ancelotti con 4, due con il Milan e due con il Real Madrid.

Champions: Rodri, "Un sogno che si realizza, un regalo di Dio"

"Sono emozionato, è un sogno che si realizza. Tutti questi ragazzi (i tifosi) qui intorno aspettano da 20, 30, 40 anni. Io sono qui da soli quattro anni, ma ce lo meritiamo. Siamo stati così vicini in questi anni, ma quando arrivi in semifinale, in finale, alla fine Dio ti fa questo regalo.... È un sogno per tutti noi". E' emozionato Rodri, centrocampista del Manchester City che ha segnato il gol della vittoria, commentando a caldo la vittoria al termine dell'incontro.

Manchester City centra il 'triplete', è l'ottava squadra in Europa a riuscirci

Il Manchester City è l'ottaa squadra in Europa capace di fare il 'treble' campionato-coppa nazionale-Coppa dei Campioni/Champions League. Questo l'elenco dei precedenti: 1967, Celtic; 1972, Ajax; 1988, Psv Eindhoven; 1999, Manchester United; 2009 e 2015, Barcellona; 2010, Inter; 2013 e 2020, Bayern Monaco; 2023, Manchester City.

Inter, 'grazie per questo viaggio, complimenti al Manchester City'

"Grazie per questo viaggio, Nerazzurri. Tifosi dell'Inter, siete stati incredibili. Complimenti al Manchester City". Così l'Inter, sul proprio profilo Twitter, dopo il triplice fischio del finale di Champions League, che ha visto il City laurearsi campione.

SEGUE