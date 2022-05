Inter, addio scudetto. Lautaro in lacrime. Tweet nerazzurro al Milan

Inter-Sampdoria 3-0, ma lo scudetto è del Milan

L'Inter vince con la Sampdoria 3-0 ma e' un successo che non basta per le ultime speranze di conquista dello scudetto. Il tricolore finisce in mano al Milan che passa in casa del Sassuolo e si conferma al primo posto. A San Siro, nell'ultima gara stagionale, decidono la doppietta di Correa e il sigillo di Perisic. Il primo tempo e' a forti tinte nerazzurre, ma le notizie che arrivano da Reggio Emilia scalfiscono un po' il morale della squadra di Inzaghi, che comunque spinge sin dall'inizio. A ridosso del 24' Perisic e Lautaro hanno una grande doppia occasione: il croato viene murato da un difensore, l'argentino pochi istanti dopo colpisce di testa mettendo a lato di un soffio. Lo stesso Lautaro ci riprova a ridosso dell'intervallo, stavolta di piede, ma Audero e' attento e bravo a dirgli di no. L'Inter continua a spingere ad inizio ripresa e al 49' passa avanti con Perisic, che sfrutta l'assist di Barella per firmare l'1-0, giusto qualche attimo dopo un'altra grande parata di Audero sullo stesso Barella. Poco piu' tardi, nel giro di un paio di minuti, Correa realizza una doppietta personale che indirizza e contemporaneamente chiude con anticipo la gara.

Inter, Lautaro in lacrime sotto la curva nerazzurra

"Chi non salta rossonero è" si canta comunque a San Siro al fischio finale di Inter-Sampdoria. Gli oltre 70mila tifosi nerazzurri presenti al Meazza hanno comunque reso onore alla squadra di Simone Inzaghi, che ha risposto ringraziando tutto lo stadio. I giocatori si sono fermati sotto la Curva Nord, con alcuni giocatori in lacrime da Lautaro Martinez a Dimarco fino a Ranocchia. La tifoseria interista ha riservato cori per tutticompreso anche Radu, autore di un errore pesante nella sconfitta contro il Bologna, oltre che per Inzaghi.

Milan campione, il fair play dell'Inter: "Bellissima sfida"

"Complimenti Milan. Quest'anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l'anno prossimo". E' il messaggio sui social network con cui l'Inter si complimenta con il Milan dopo la conquista dello Scudetto con due punti di vantaggio proprio sui nerazzurri.