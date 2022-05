Milan, è scudetto: Giroud e i gol pesanti. Da Sassuolo alla rimonta sull'Inter

Il Milan batte il Sassuolo (doppietta di Giroud e gol di Kessie: tre assist di Rafael Leao incontenibile) conquistando il 19° scudetto e rendendo vano il successo dell'Inter in casa con la Sampdoria. La squadra di Pioli chiude il campionato con 86 punti, davanti ai nerazzurri che ne hanno conquistati 84.

Milan, scudetto: Giroud, 11 gol pesantissimi per il titolo del Diavolo

Il Milan vince il 19° scudetto in volata contro l'Inter e nei flashback rossoneri di una cavalcata esaltante vengono in mente tanti momenti bellissimi: le giocate spettacolari di Theo Hernandez e Rafael Leao, le parate e il carisma di Magic Mike Maignan, Tomori-Kalulu insuperabili, la favola dei milanisti nell'anima come Calabria e Tonali.

E poi, the last but not the least, i gol di Olivier Giroud.

Ripensando alla vittoria di questo titolo, ecco la doppietta che vale il tricolore sul campo del Sassuolo, ma anche e forse soprattutto quella con cui ha ribaltato il derby di ritorno contro l'Inter (a fine primo tempo i nerazzurri erano avanti 1-0 e dunque virtualmente con 7 punti e una partita in meno) devastando tutti gli equilibri in una lotta scudetto sino a quel momento che avevano l'inerzia nerazzurra.

Senza dimenticare la prodezza di marzo a Napoli (vittoria che ha rilanciato il Milan e frenato i sogni di Osimhen e compagni) o il gol che ha riaperto la partita sul campo della Lazio ad aprile (poi vinta al 92° grazie a Tonali, assist Ibra).