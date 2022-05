PIOLI IS ON FIRE: 80mila in coro a San Siro (da brividi) dopo Milan-Atalanta. VIDEO

Milan-Atalanta: Leao e Theo Hernandez stendono la Dea. "Pioli is on fire", canta San Siro

Il Milan mette ko l'Atalanta con due gol bellissimi firmati da Rafael Leao (undici in campionato per il portoghese) e Theo Hernandez (partito palla al piede dalla propria area di rigore con una progressiona da quattrocentista e una tecnica che solo i grandi campioni possiedono: il gioiello del francese ha ricordato quelli passati di Weah e Shevchenko) e vola a un punto dallo scudetto (serve un pareggio con il Sassuolo nell'ultima giornata che renderebbe vana la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria). San Siro è stato una festa di colori rossoneri per tutti i 90 minuti del match, ma ancora più emozionante è stato il tributo alla squadra al triplice fischio finale di Orsato. E da brividi il coro cantato dagli oltre 70mila presenti: "Pioli is on fire", con cui il popolo milanista ha celebrato tutto il suo amore per il tecnico emiliano. E il mister del Diavolo ha ballato con i tifosi. "Dovevo salutarli, era l'ultima partita. E' un anno che ci fanno emozionare. Il lavoro però non è ancora finito, ci manca una settimana in cui dobbiamo lavorare duramente ed essere sereni", ha spiegato a Dazn.

Pioli is on fire, il popolo del Milan canta e l'allenatore rossonero balla con i tifosi. Video

Milan, un punto per lo scudetto. Pioli: "Ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista di Bryant..."

"Sto vivendo settimane normali a Milanello perchè vedo i ragazzi sereni e tranquilli e che lavorano nel modo giusto. Vedo i ragazzi concentrati e fiduciosi. I tifosi oggi ci hanno dato una grande carica. Io penso a fare un'altra settimana così. Ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista di Kobe Bryant in cui diceva che, nonostante il 2-0 nei playoff di NBA, il lavoro non era ancora finito. E lo stesso vale per noi, abbiamo fatto tanto, ma non ancora tutto. Quindi concentrazione, determinazione e serenità", le parole di Stefano Pioli alla vigilia della settimana che deciderà lo scudetto. L'Inter, vincendo a Cagliari, ha dimostrato di non essersi arresa e che lotterà sino all'ultimo minuto del campionato, rendendo la vita il più difficile possibile ai cugini in questa volata che assegna il campionato. Il Milan sarà dunque chiamato a chiudere i giochi sul campo del Sassuolo. Per realizzare il sogno del 19° tricolore manca ancora un punto...

