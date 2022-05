Nespresso, presentate le nuove miscele della gamma World Exploration

Gli scatti d'Affari

Nespresso, un nuovo viaggio fra Parigi, Istanbul, Rio de Janeiro e Miami

Il nuovo ampliamento della gamma di caffè proposta da Nespresso trae ispirazione dalla cultura del caffè di diversi angoli del mondo: da qui il nome "World Exploration", che propone un nuovo viaggio intorno al mondo insieme a Nespresso e a tre chef stellati. Si tratta di espressi, una novità per la gamma, che finora era composta di soli caffè lunghi (Tokyo Vivalto, Stockholm Fortissio, Vienna L'inizio, Buenos Aires e Cape Town Envivo). Parigi, Istanbul, Rio de Janeiro e Miami raccontano quindi il legame che ognuno di questi posti ha con l'iconica bevanda, in un viaggio di sapori e reminiscenze fatto comodamente in casa propria.

Per ognuno dei tre caffè permanenti di World Exploration, tre chef stellati hanno ideato e interpretato un piatto, partendo proprio dalle sensazioni che ognuna delle tre bevande ha suscitato in loro e dai ricordi che le città richiamano alla loro mente. Le ricette, che hanno come ingrediente comune appunto il caffè, sono opera degli chef stellati Andrea Berton, che ha ideato la quaglia con salsa di ribes, scalogno glassato al vino rosso e caffè World Exploration Nespresso Paris, Viviana Varese, ideatrice dell'Hummus di ceci con tahina di sesamo di Ispica Presidio Slow Food e caffè World Exploration Istanbul Espresso e infine Tommaso Arrigoni, con la sua costina di maiale, mango al pepe di nero del Brasile, finocchi e crema di caffè World Exploration Rio de Janeiro Espresso.