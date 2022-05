Calenda come Renzi punta a Draghi per le elezioni politiche del 2023

Elezioni politiche 2023, il leader di Azione Carlo Calenda: "Al voto con un terzo polo per bloccare populisti e sovranisti"

"Non è un segreto che la mia ambizione è costruire una coalizione di persone serie e responsabili che metta in fuori gioco sovranisti e populisti. Anche questo Forum sul Sud dimostra che la distanza valoriale e politica tra Letta e Carfagna è molto inferiore a quella che c'è non solo fra Letta e Conte, ma pure fra Carfagna e Meloni".

Lo spiega il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a La Repubblica. "Purtroppo si andrà al voto con queste due coalizioni-accozzaglia e Azione sara' costretta a costituire un terzo polo della responsabilita' e del pragmatismo, sperando di avere numeri sufficienti per impedire la nascita di una maggioranza di parte - prosegue - che non sarebbe capace di governare, litigherebbe su tutto e alla fine imploderebbe. Arrecando un danno enorme al Paese alle prese con le gravi ricadute della guerra ucraina".

In questa prospettiva secondo Calenda "si formerebbe un esecutivo di larghe intese tra partiti europeisti, con Draghi dopo Draghi - aggiunge -, questa coalizione europeista e atlantista chiederà a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi". Un'eventuale vittoria di Meloni e Salvini alle elezioni "certo" che sarebbe un rischio per il Paese secondo l'ex ministro. "L'Italia dipende largamente dal sostegno europeo e i leader della destra italiana sono anti-europeisti convinti, per di più senza alcuna esperienza di governo. Tifano per la spesa pubblica e bonus illimitati, su Covid, guerra e politica di bilancio si sono mostrati irresponsabili".

Calenda non è il solo a sognare uno schieramanto alternativo a Centrodestra e Centrosinistra con Mario Draghi candidato premier. Come ha spiegato affaritaliani.it, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sempre più lontano da Enrico Letta avrebbe intenzione di candidare il premier alle prossime elezioni politiche.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, vorrebbe che Azione entrasse nella coalizione del Centrosinistra. "Credo abbia chiaro che noi non correremo mai insieme se loro continueranno a inseguire i 5Stelle. Come penso sia chiaro a tutti che il Pd non sarà in grado di governare con Conte - conclude -. Come farebbero a rispettare gli impegni con la Nato? Oppure a costruire i rigassificatori e i termovalorizzatori che servono?".

