Sorare, annunciata la partnership con Major League Baseball

Sorare, la più antica lega di baseball americana si unisce alla piattaforma di fantacalcio digitale

Sorare, gioco fantasy sviluppato nel 2018, apre a nuovi sport: arriva il fanta-baseball con gli NFT. Annunciata oggi la partnership con la Major League Baseball (MLB), la più antica lega di baseball americano. Il primo gioco free-to-play basato su NFT della Major League Baseball sarà rilasciato quest’estate. L’accordo è stato siglato anche dalla for-profit corporate MLB Players che gestisce i diritti dei giocatori della lega.

Questa partnership ha un valore particolare per Sorare. Se è vero, infatti, che in questi anni la piattaforma ha avuto il ruolo di inventare “il gioco con gli NFT”, oggi per la prima volta va oltre il calcio, entrando in un nuovo segmento sportivo riconosciuto in America come passatempo nazionale. Anche per il baseball Sorare userà la sua collaudata formula: scopo del fanta-baseball MLB di Sorare sarà creare la squadra di NFT che meglio rappresenti i giocatori della Major League per connettersi ancora di più con gli atleti, i club e la lega durante l'esperienza live delle partite di baseball.

Fin dall'inizio, Sorare ha sviluppato un'esperienza capace di andare oltre la semplice collezione di NFT, creando così un gioco unico che avvicina i fan alle squadre, alle leghe e ai giocatori amati. Combinando risorse digitali con giochi free-to-play, Sorare sta mettendo a disposizione di tutti un'esperienza in cui i fan possono gestire i loro giocatori preferiti, affinare una passione e vincere ricompense settimanali, collegando esperienze concrete agli NFT.

Il gioco MLB di Sorare introdurrà un nuovo modo di interagire con il baseball, creando l'opportunità per la lega di coinvolgere nuovi fan a livello globale, la piattaforma, infatti vanta una comunità di 1,7 milioni di utenti registrati in 184 paesi del mondo. Negli ultimi 12 mesi, inoltre, Sorare ha sperimentato mese su mese un’esplosiva crescita del 32% in termini di utenti attivi, e la partnership con la MLB sosterrà questo sviluppo aprendo la startup a un nuovo pubblico, giovane e nativo digitale, negli Stati Uniti.

"Il legame tra gli americani e il baseball è duraturo. E il baseball è sempre stato all'avanguardia delle nuove tecnologie e innovazioni. Siamo orgogliosi, perciò, che la MLB e la MLBPA abbiano scelto Sorare per portare un gioco NFT di MLB ai fan di tutto il mondo", ha dichiarato Nicolas Julia, co-fondatore e amministratore delegato di Sorare. "Da una parte, la MLB è stata per decenni in prima linea nei giochi interattivi e, dall’altra, nel mondo del baseball esistono alcune delle forme più antiche e consolidate di memorabilia sportiva. Insieme questi due fatti dimostrano quanto i fan vogliano possedere ed essere parte del gioco. Oggi, mentre l’engagement digitale e la tecnologia si evolvono con la nuova generazione, la nostra partnership aiuterà una nuova e più ampia base di fan a entrare in connessione con il passatempo americano per eccellenza".

"I legami che costruiamo con i nostri fan sono vitali e Sorare capisce l'importanza di questo rapporto" ha detto il Commissioner di Baseball Robert D. Manfred. "Il focus dell'azienda sul trasformare il fandom attraverso una combinazione innovativa di sport, tecnologia e gameplay, per permettere ai fan di possedere veramente un pezzo del gioco che amano, è un’esperienza unica e capace di superare i confini, permettendoci di portare l'amore per il baseball a più fan in tutto il mondo."

"Sorare ha costruito una nuova esperienza di gioco del baseball che appassionerà i fan alla raccolta di NFT dei giocatori, alla costruzione di lineup vincenti e alla competizione contro gli appassionati di baseball di tutto il mondo. Siamo molto emozionati per la nostra partnership e per l'effetto che avrà la prima incursione di Sorare negli sport nordamericani sulla crescita del nostro gioco a livello globale" ha detto Tony Clark, direttore esecutivo della Major League Baseball Players Association.

OneTeam, licensing partner dei giocatori del gruppo MLBPA, ha facilitato l'accordo: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con i partner visionari di Sorare, che hanno reinventato l'esperienza dei fan attraverso i loro giochi basati su NFT. La partnership avvicinerà i fan ancora di più agli straordinari giocatori dell’MLB che ammirano, mentre esploriamo nuove forme di gioco e collezionismo" ha dichiarato Henry Lowenfels, Chief Product Officer di OneTeam.

L'esclusivo gioco MLB basato su NFT verrà lanciato quest'estate.