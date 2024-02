Inter-Atletico Madrid: 2 a 0 e Lautaro Martinez primo marcatore

Inter-Atletico Madrid: quote

Sale la febbre per l’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Per gli appassionati di scommesse ci sono quote imperdibili. Secondo il sito Snai la combinazione più probabile è il 2 a 0 per i nerazzurri con Lautaro Martinez primo marcatore con una quota da 25.

La seconda combinazione più giocata è l'1 a 0 dell’Inter con Lautaro primo marcatore: quota a 28.

Per quanto riguarda l’esito finale Snai paga la vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi 1,65, il pareggio 3,75 e la vittoria esterna dei madrileni 5,75.

Il gol di entrambe le squadre invece è pagato 1,87, mentre il no gol 1,85.

Capitolo under/ over: sotto i tre gol la quota è a 1,80. Sopra ai due gol a 1,90

RISULTATO ESATTO

1-0 6,50

2-0 7,75

2-1 8,50

3-0 13

3-1 14

3-2 28

4-0 28

4-1 28

4-2 55

4-3 125

0-1 14

0-2 33

1-2 18

0-3 90

1-3 55

2-355

0-4 175

1-4 150

2-4 125

3-4 150

0-0 9,25

1-1 7,25

2-2 18

3-3 70

4-4 200