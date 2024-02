Inter-Atletico Madrid dove vederla: Canale 5, Sky, Infinity, NOW o Prime? Tv e streaming news

Inter-Atletico Madrid dove vederla in tv e streaming

Inter-Atletico Madrid ci siamo: notte di Champions League a San Siro, con tutto esaurito annunciato per l'andata degli ottavi di finale. I nerazzurri dopo essere arrivati secondi nel girone D alle spalle della Real Sociedad (per differenza reti) contro i Colchoneros di Diego Simeone che avevano vinto il gruppo E davanti alla Lazio e sono quarti nella Liga. Inter-Atletico Madrid dove vederla in tv e streaming? Guda veloce per seguire il match di Champions League.

Inter-Atletico Madrid dove vederla in tv: diretta su Canale 5

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 martedì 20 febbraio alle 21. La partita di Champions League dei nerazzurri andrà dunque in onda in chiaro. Con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Inter-Atletico Madrid dove vederla in tv: diretta su Sky

Inter-Atletico Madrid in tv andrà anche in pay su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e su 'Diretta Champions League' su Sky Sport (251). Sempre a partire dalle 21 di martedì 20 febbraio. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi

Inter-Atletico Madrid dove vederla in streaming

Inter-Atletico Madrid in diretta streaming gratuita su sito e app di Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. L'andata degli ottavi di Champions può essere seguita anche su Sky Go e NOW.