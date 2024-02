Inter-Atletico Madrid dove vederla tv e streaming. E probabili formazioni

Inter-Atlético Madrid notte di Champions League a San Siro

Inter-Atlético Madrid: notte di Champions League a San Siro tra le squadre di Simone Inzaghi e Diego Simeone. Nerazzurri lanciati verso il ventesimo scudetto e determinati la squadra del Cholo è attualmente quarta nella Liga con cinque punti di vantaggio - e una partita in più - sull'Athletic quinto. Ritorno al Wanda Metropolitano il 13 marzo. Di seguito le probabili formazioni della gara.

Per l'Inter l'assenza più pesante è di Francesco Acerbi, al suo posto sarà confermato De Vrij in mezzo alla difesa nerazzurra. Out anche Cuadrado e Sensi, per il resto sono tutti a disposizione di Inzaghi. Pavard e Bastoni con l'olandese in difesa davanti a Sommer, a centrocampo trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Darmian favorito su Dumfries a destra, Dimarco sull'out opposto. Thuram con Lautaro Martinez in attacco. Simeone recupera Morata, che però dovrebbe partire dalla panchina. Llorente potrebbe essere confermato in attacco nel tandem con Griezmann. A centrocampo Saul con Koke e De Paul. L'alternativa è di dare spazio a Depay con Llorente arretrato.

Inter-Atlético Madrid formazioni probabili

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Loorente, Griezmann. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Memphis, Morata.

ARBITRO: Kovacs (Romania). ASSISTENTI: Marinescu-Artene. IV UFFICIALE: Fesnic. VAR: Fritz (Germania). ASS. VAR: Popa (Romania).