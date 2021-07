Inter, azionariato popolare: Massimo Moratti dice no a Interspac di Cottarelli

Massimo Moratti non aderisce a Interspac, il progetto di azionariato popolare per l’Inter lanciato dall’economista Carlo Cottarelli, che è anche un grande acceso tifoso nerazzurro

Diversi celebri sostenitori dell’Inter hanno aderito al progetto, dal cantante Ligabue a ex calciatori come Nicola Berti e Walter Zenga, ma non ci sarà Massimo Moratti.

Nonostante l’interesse dimostrato dalla moglie Milly Moratti, consigliera comunale a Milano con il Pd, il presidente del Triplete ha declinato l’invito: “Quando ho deciso di entrare nel calcio, l’ho fatto a piedi uniti. Adesso questo è un piacere che lascio ad altri», ha detto a calciomercato.com.

Massimo Moratti ha anche commentato il successo a Euro 2020 di Roberto Mancini, che fu allenatore della sua squadra “Ho avuto il piacere e la felicità di aver portato Mancini all’Inter, Ricorderò sempre quel suo modo di presentarsi a me con in dono una maglia di lana nerazzurra, di quelle che i calciatori usavano una volta, con lo scudetto cucito sul petto. Mi disse che lo avremmo rivinto insieme e lo scelsi. Mi rimase impresso per quel suo modo di entrare immediatamente nella tradizione della società, con la sua classe”.

Massimo Moratti ha elogiato anche Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro che è stato protagonista con la nazionale: “Barella aveva già mostrato all’Inter quanto fosse bravo, disputando un grande campionato con un grande allenatore. Aveva l’opportunità di confermarsi e l’ha fatto al meglio”.

INTERSPAC – I 16 SOCI FONDATORI:

• Carlo COTTARELLI: direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani e già Commissario per la revisione della spesa;

• Riccardo ARDIGO' – managing director e country COO presso UBS Italia;

• Gianluigi ALTOBRANDO – responsabile legale del gruppo Azimut;

• Paola Emanuela BANFI – ex Fidia (Mediobanca) e Société Générale;

• Pierfrancesco BARLETTA – ex COO e direttore stadio di FC Internazionale ai tempi di Moratti, ora nel CdA di Leonardo

• Marco BARTOLOMEI – presidente della società di gestione del risparmio 8a+

• Alberto BELLORA – ex Unicredit, consigliere di IMPact SIM;

• Francesco BONETTI;

• Danilo Oreste BROGGI – consigliere di EOS Investment Ltd, ex Ad di Atac;

• Paolo CERETTI – Ad di DeA Capital;

• Alessandro DE NICOLA – consigliere di Amundi;

• Gianfranco DENTELLA – consigliere di Azimut;

• Dario FRIGERIO – ex CEO di Pioneer (gruppo Unicredit) e di Prelios, ex consigliere Rcs ora vicepresidente Fondazione Fiera Milano e consigliere Finmeccanica Leonardo Spa e di DeA Capital;

• Davide MEREGHETTI – ex Unicredit, consigliere di DeA Capital, Ad di Cmc Ravenna;

• Marco ROGNONI – CEO di Grant Thornton Capital Market;

• Roberto ZACCARIA – docente universitario ed ex presidente della Rai.

INTERSPAC – L’ELENCO DEI SOCI ADERENTI:

• AMADEUS (presentatore tv);

• Beppe BERGOMI (ex calciatore e commentatore Sky);

• Nicola BERTI (ex calciatore);

• Enrico BERTOLINO (comico);

• Andrea BOCELLI (cantante);

• Stefano BOERI (architetto);

• Roberto BONINSEGNA (ex calciatore);

• Paolo BONOLIS (conduttore tv)

• Alessandro CATTELAN (conduttore tv);

• Claudio CECCHETTO (produttore discografico);

• Antonella CLERICI (conduttrice tv);

• Fabio DE LUIGI (attore)

• Valerio DE MOLLI (Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti)

• Gianfelice FACCHETTI (attore, drammaturgo e regista teatrale italiano, figlio di Giacinto ex calciatore e presidente dell’Inter);

• Francesco FACCHINETTI (cantante e imprenditore),

• Fabio FOGNINI (tennista);

• Massimo GALLI (infettivologo e primario di malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano);

• Peter GOMEZ (giornalista, direttore de IlFattoQuotidiano.it);

• Tommaso LABATE (giornalista, oggi al Corriere della Sera);

• Giancarlo LEONE (giornalista ed ex direttore di Rai 1);

• Gad LERNER (giornalista e conduttore televisivo, oggi a Il Fatto Quotidiano);

• Luciano LIGABUE (cantante);

• Monica MAGGIONI (giornalista e conduttrice tv, ex presidente Rai);

• Maurizio MANNONI (giornalista e conduttore televisivo, conduce Tg3 Linea Notte);

• Marco Materazzi (ex calciatore);

• Enrico MENTANA (giornalista e conduttore televisivo, direttore di La7);

• Pietro MODIANO (manager, commissario straordinario di Banca Carige);

• Michele MOZZATI (scrittore, autore teatrale e televisivo della coppia Gino e Michele);

• Mario NAVA (economista e dirigente pubblico, ex presidente Consob);

• Roberto NICASTRO (banchiere e investitore fintech);

• Enrico PAZZALI (Presidente di Fondazione Fiera Milano)

• Max PEZZALI (cantante);

• Mariangela PIRA (giornalista di SkyTg24);

• Antonio POLITO (giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera);

• Giacomo PORETTI (comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo);

• Nicola PORRO (giornalista e conduttore tv);

• Luca RAVENNA (comico);

• Gianni RIOTTA (giornalista e scrittore, editorialista di Repubblica);

• Enrico RUGGERI (cantante);

• Gabriele SALVATORES (regista);

• Sergio SCALPELLI (giornalista, presidente di Linkiesta Club);

• Pietro SENALDI (giornalista, codirettore di Libero);

• Michele SERRA (giornalista e scrittore, editorialista di Repubblica);

• Beppe SEVERGNINI (giornalista e scrittore, editorialista del Corriere della Sera);

• Giovanni STORTI (comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo);

• Anna Maria TARANTOLA (ex dirigente Banca d’Italia ed ex presidente Rai);

• Marco TARQUINIO (giornalista, direttore di Avvenire);

• Flavio VALERI (manager, ex ceo di Deutsche Bank Italia ora senior advisor di Dea Capital);

• Roberto VECCHIONI (cantante);

• Antonio VERSACE (figlio di Santo Versace);

• Luigi VIGNALI (scrittore, autore teatrale e televisivo della coppia Gino e Michele);

• Walter ZENGA (ex calciatore e allenatore).