Inter-Benfica dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv e streaming

Inter-Benfica dove vederla in tv e streaming: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video?

L'Inter fa il suo esordio casalingo in Champions League dopo lo show di Lautaro Martinez contro la Salernitana: a San Siro arriva il Benfica dell'ex Joao Mario e la squadra di Simone Inzaghi dovrà cercare i tre punti, dopo il pareggio strappato sul campo della Real Sociedad (che sarà in trasferta contro il Salisburgo) nel primo match stagione del girone D. Nerazzurri e portoghesi si sono sfidati anche la scorsa stagione, ai quarti di finale, con vittoria della squadra milanese per 2-0 a Lisbona (Barella e Lukaku su rigore) e 3-3 nel ritorno di Milano (a segno Barella, Lautaro e Correa). Inter-Benfica dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la partita di Champions di Lautaro Martinez e compagni.

Inter-Benfica dove vederla in tv

Inter-Benfica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 martedì 3 ottobre alle 21. La sfida di Champions dei nerazzurri si potrà seguire anche in pay sui canali Sky (canali Sky Sport Calcio al numero 202 e Sky Sport al 253) con telecronaca curata da Federico Zancan e commento tecnico di Aldo Serena.

Inter-Benfica dove vederla in streaming

Inter-Benfica sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, Now e SkyGo.

Inter-Benfica probabili formazioni

Inzaghi potrebbe dar fiducia a Pavard nel trio difensivo al fianco di Acerbi e Bastoni. Con Frattesi out, Mkhitaryan titolare. Davanti Lautaro-Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.