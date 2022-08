Inter-Digitalbits, è guerra: sparisce lo sponsor dai kit Women e Primavera

Il brand Digitalbits cancellato dalle maglie nerazzurre

Continua la tensione tra l'Inter e il main sponsor Digitalbits, dopo il mancato pagamento della prima tranche prevista dall'accordo (in totale da 85 milioni per i prossimi quattro anni).

I nerazzurri avevano già oscurato il brand dello sponsor in occasione dell'amichevole con il Lione, "censurando" i tabelloni pubblicitari, e sul sito ufficiale. Ora la nuova mossa: via il marchio dalle maglie della squadra Primavera e da quelle della femminile, Inter Women.

Segnali molto concreti dell'attrito tra Inter e Digitalbits, che potrebbe portare anche a scelte clamorose sulla maglia della prima squadra. Non a caso, i nerazzurri hanno rinviato la presentazione delle divise away della prossima stagione, in attesa di chiarire la questione.