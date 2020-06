Inter, il Barça frena per Lautaro: conti in rosso, rinnova con l'Inter?

Inter, il Barça frena per Lautaro: rinnova con l'Inter?

I contatti tra Barça e Inter per Lautaro si sono bloccati. Il motico? I conti in rosso e le parole di Javier Tebas, il roccioso numero uno della Liga, molto attento ai conti del calcio spagnolo, che ha avvertito i catalani. Così scema l’attesa per il 7 luglio, il giorno in cui scade la clausola che permette all’attaccante argentino di liberarsi per 111 milioni di euro. I blaugrana devono rientrare di 271 milioni, come l’Atletico Madrid. E il Real non se la passa meglio, visto che deve scalare una montagna da 250 milioni. Con questi presupposti possono solo puntare a degli scambi, considerato che nella generale penuria di capitali è difficile ipotizzare plusvalenze sostanziose.

Rinnovo con ritocco dell'ingaggio?

Se ne sono ben accorti l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio nei loro recenti contatti con la dirigenza blaugrana. Se un mese fa nei discorsi ballavano circa 20 milioni tra domanda ed offerta (90 contro 70), adesso le parti si sono ritrovate molto più distanti. Così i vertici nerazzurri sono disposti a sedersi al più presto per rinnovare il contratto di Lautaro, ora in scadenza nel 2023. Già l’8 luglio, per essere chiari, i rappresentanti del Toro potrebbero ricevere una chiamata per un adeguamento rispetto all’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro (che arriva a 3 con i diritti d'immagine). Un ritocco importante, non certo i 10 milioni netti di cui si parla in Catalogna.