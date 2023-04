Inter, Investcorp interessata. È il fondo del Bahrein che voleva il Milan

Inter, voci su un cambio di proprietà: famiglia Zhang in uscita?

L'Inter potrebbe cambiare proprietà o comunque aggiungere nuovi investitori in società. Al club nerazzurro, infatti, si starebbe interessando la cordata del Bahrein Investcorp. Questo fondo arabo, aveva già tentato l'operazione con Milan in passato e adesso - si legge sul Sole 24 Ore - starebbe puntando sull'Inter. Il fondo di private equity Investcorp riapre il dossier, operazione sulla quale il gruppo finanziario del Bahrein avrebbe lavorato secondo indiscrezioni fino al dicembre scorso. Secondo fonti finanziarie, proprio Investcorp (che contattato non ha voluto commentare l’indiscrezione) avrebbe all’esame l’ingresso nel club nerazzurro, di proprietà della famiglia Zhang e starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori, probabilmente player sempre del Bahrein.

Il gruppo del Bahrein Investcorp - prosegue il Sole - rappresenta oggi una delle aree escluse dagli investimenti del calcio. Dove svetta il Qatar proprietario del Paris Saint Germain e gli Emirati Arabi Uniti che possiedono il Manchester City. Mentre il fondo saudita Public Investment Fund (Pif) ha rilevato da poco il Newcastle. C’è stata l’occasione del Milan, per il quale Investcorp era pronto a investire 1,2 miliardi di euro. Ma alla fine l’opzione è svanita. Sull’Inter sono al lavoro gli advisor Goldman Sachs e Raine. Zhang però ha sempre smentito la volontà di vendere. E valuta il club più di 1,2 miliardi. Ma nel maggio 2024 scadrà il prestito triennale di Oaktree da 275 milioni di euro (interessi al 12%) contratto dal veicolo del Lussemburgo con cui la famiglia controlla la società. L’azionista cinese ha provato a rifinanziare ma senza risultati.