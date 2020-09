Inter, Lautaro-Barcellona: si riapre tutto. "Settimana decisiva"

INTER, LAUTARO OBIETTIVO N.1 DEL BARCA. I MEDIA SPAGNOLI SPAVENTANO I NERAZZURRI

Il Barcellona, dopo aver incassato la permanenza di Messi, sta portando avanti un negoziato, iniziato da mesi, per l'arrivo in blaugrana di Lautaro Martínez. Secondo i media spagnoli, questa settimana risulterà decisiva per le sorti dell'attaccante nerazzurro. Lo riporta nello specifico il sito spagnolo Sport secondo il quale Lautaro è l'obiettivo numero uno della società blaugrana, ma l'operazione è ancora molto complicata e lo staff del calciatore proverà a sbrogliare la situazione nel corso di un vertice programmato nei prossimi giorni.