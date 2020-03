Inter, Lautaro innamorato: non vuole lasciare Milano per Barça e City

Lautaro è convinto dell'Inter e del suo progetto, perché ritiene che a breve sarà vincente, e non vuole andarsene. La conseguenza? Chiara, che non c'è offerta di Barcellona o City che tenga. Il muro nerazzurro è chiaro e non verrà abbassato, spiega La Gazzetta dello Sport: 112 milioni cash, tutti e subito, senza contropartite. "Lautaro vale, Lautaro sa di valere. Ma conosce il progetto dell’Inter - conclude la Rosea -. Ed è convinto che a breve possa essere vincente. Ecco perché non c’è Manchester City che tenga, nella sua testa. Nome non casuale: il club di Guardiola è l’altra squadra che si è mossa con l’entourage dell’argentino, lanciando più di un segnale. E a maggior ragione non ci sono altre squadre, al di fuori del Barcellona, che possano portarlo via da Milano. Ma la storia è ancora tutta da scrivere".

Salto di qualità compiuto

Quest'anno Lautaro ha compiuto il salto di qualità che si aspettava. Trentuno i match in stagione giocati tra Champions e campionato: 16 le reti e quattro gli assist. Prestazioni convincenti a fianco dell'altra punta: Romelu Lukaku, acquistato in estate dal Manchester United. Ecco spiegato l'interesse dei grandi club internazionali, ma l'Inter al momento resiste.