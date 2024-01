Inter, l'annuncio di Lautaro Martinez dopo la vittoria col Verona

Lautaro Martinez-Inter rinnovo? 'Manca poco' L'annuncio del Toro nerazzurro

"Il mio rinnovo con l'Inter? Manca ancora qualcosina ma in questi giorni vediamo. Sto pensando al campo, pensavo a rientrare nel migliore dei modi, sono tranquillo ho parlato col mio procuratore e la famiglia, manca poco", le parole di Lautaro Martinez a Dazn dopo il successo dell'Inter sul Verona sul suo rinnovo di contratto. "Questa vittoria ci lascia tanto, è un grande segnale per noi, chi gioca, chi entra, chi sta fuori, lavorando così e vincendo queste partite continuiamo un percorso importante".

"Dobbiamo migliorare tanto perché oggi non è stata una grande gara per noi, potevamo fare meglio. Ma dobbiamo continuare così vincendo le partite e migliorando ogni giorno. Il campo mi mancava tanto, sono state due settimane in cui non ce la facevo più, volevo stare con la squadra, sono andato a Genova, ero a casa ma volevo stare in spogliatoio. Ringrazio lo staff medico per il lavoro, in 12 giorni sono guarito da una lesione all'adduttore, sono riuscito a tornare e aiutare i compagni in tempo", ha aggiunto Lautaro.

Leggi anche