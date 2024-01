Inter-Verona, bufera Var: gomitata di Bastoni, poi Frattesi fa gol. La moviola

Inter-Verona, gomitata di Bastoni e poi gol di Frattesi

Polemiche nel finale di Inter-Verona. Nell'azione del gol del 2-1 di Frattesi al 93', c'è un fallo di Bastoni su Duda: gomitata a palla lontana. Il Var non è intervenuto per richiamare Fabbri al monitor e il direttore di gara ha convalidato la rete.

Inter-Verona, gol di Frattesi da annullare per la gomitata di Bastoni a Duda? La moviola di Luca Marelli

"Rimane a terra Duda su un contrasto con Bastoni. Il difensore non guarda il pallone, ma solo l'avversario e gli rifila una gomitata, non particolarmente pesante, non da cartellino rosso. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia, questo è certamente fallo - l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn - Infatti da questo punto di vista mi aspettavo una on field review per rivedere quello che è successo perché la APP (attacking possession phase) è la stessa: il pallone rimane sempre all'Inter, c'è un fallo, e poi Bastoni partecipa attivamente all'azione perché è lui che prende la traversa subito dopo quest'episodio. Con l'ofr ci sarebbe stata punizione per il Verona e giallo per Bastoni per comportamento antisportivo". Poi Marelli conclude: "È un errore commesso evidentemente in sala Var. Nel momento del contatto tra Bastoni e Duda, Fabbri guardava il pallone e si è perso l'episodio".

Inter-Verona, Sogliano, 'abbiamo subito un grande torto'

"Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine. La situazione è molto chiara, è inutile parlare di mercato, con tutti i problemi che abbiamo c'è stato questo intervento mancato, clamoroso, penso che sia troppo accettare questo, è una mancanza di rispetto, non è un errore. Tutto quello che volete, io non voglio nessun aiuto, ma voglio rispetto, non siamo qui a fare un giro, potevamo qui a prendere quattro gol. Non sono moralista, sono un umile direttore sportivo. Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata". Queste le dure parole del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Dazn dopo il ko 2-1 con l'Inter e il mancato intervento per un fallo in attacco di Bastoni su Duda durante l'azione che ha portato l'Inter al gol del 2-1. "Sull'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro", ha aggiunto il ds del Verona. "Il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave".

Inter, Lautaro-Frattesi piegano il Verona. Nerazzurri campioni d'inverno

L'Inter supera 2-1 nel recupero il Verona, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi, a San Siro, si porta a 48 punti, a +5 sulla Juventus che giocherà a Salerno, ed è campione d'inverno della Serie A. Gara dura per la squadra di Inzaghi, risolta solo nel finale, in pien recupero e grazie ad un calcio di rigore sbagliato dagli scaligeri al 100’. Il Verona resta così a 14 punti dopo aver solo spaventato i nerazzurri. Per l’ultima sfida del girone di andata Inzaghi ritrova Pavard titolare a distanza di due mesi, ma anche Lautaro torna insieme a Thuram, mentre Carlos Augusto sulla fascia sinistra con Dumfries nel versante opposto. Il tecnico del Verona schiera in attacco Djuric davanti a Ngonge, Folorunsho e Mboula, con Lazovic inizialmente in panchina. Tornano dal primo minuto Duda - a centrocampo con Suslov - e Magnani che insieme a Coppola, Tchatchoua e Doig comporranno la difesa davanti a Montipò. Il Verona parte subito forte e al 2' c’è la prima parata di Sommer sul tiro di Suslov, ma al 13’ l’Inter passa: Thuram per Mkhitaryan che trova l'inserimento di Lautaro Matrinez in area: stop e tiro che stende Montipò per l’1-0. Per l’argentino è il 16esimo gol in campionato. Nel primo tempo ci sono stati poi altri tentativi dell'Hellas prontamente respinti dal muro nerazzurro, solo Djuric di testa riesce ad anticipare ma trova Sommer pronto.

Nella ripresa l’Inter gestisce la gara e fino a tra quarti di partita non ci sono grandi sussulti ma al 74' il Verona pareggia: recupera palla della formazione gialloblù, assist di Duda per Henry che tocca la palla con il ginocchio e sorprende Acerbi e Sommer per l’1-1. Al 79’ Arnautovic da poco entrato è sfortunato e non trova il nuovo vantaggio ma anzi lo impedisce. Al 92’ altra occasione clamorosa per l’Inter sempre con Arnautovic che sulla linea della porta non riesce a deviare il pallone. Il gol arriva un minuto dopo: al 93’ dopo una serie di tentativi dei nerazzurri arriva Frattesi che con una zampata infila in porta per il 2-1 con il Var che conferma.

Sembra finita ma al 100’ l’arbitro Fabbri decreta un calcio di rigore per il Verona per un contatto in area di Darmian su Magnani ma Henry colpisce il palo con Sommer diretto completamente sul palo opposto. Finisce 2-1 per l’Inter che è campione d’Inverno dopo un grande spavento.