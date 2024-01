Bastoni gomitata Inter-Verona ok, mentre Kean in Juventus-Verona... Tifosi bianconeri furiosi

Inter-Verona nufera Var per gomitata Bastoni-Duda (poi Frattesi gol del 2-1)

L’episodio del 2-1 di Inter-Verona, crea polemiche e fa arrabbiare i tifosi della Juventus. Nell’azione che ha portato al gol di Frattesi, Bastoni ha colpito Duda con una gomitata in faccia prima di tirare in porta colpendo la traversa. "E' stata calpestata la dignità dei veronesi, è stata una mancanza di rispetto”, ha detto il direttore sportivo gialloblu nel dopo-partita di San Siro.

Qui la moviola dell'ex arbitro Luca Marelli su Dazn legata all'episodio.

Inter-Verona, gomitata Bastoni-Duda. Juventus-Verona, Kean-Faraoni... Rabbia dei tifosi bianconeri

Molti supporter bianconeri sui social hanno ricordato proprio il match col Verona della Juventus all'Allianz Stadium quando Moise Kean si vide annullare due gol. Uno per fuorigioco millimetrico, l'altro per un contrasto giudicato falloso da parte del centravanti bianconero ad inizio azione su Faraoni. Questo episodio che ha ricordato loro il contrasto Bastoni-Duda in questo caso non sanzionato dal Var. "Quello di Bastoni è volontario e molto più grave" ... "Voglio sperare che ammettano l'errore", il commento di alcuni supporter della Juve sui social.