Inter-Manchester City e i biglietti per l'Inter Club Parlamento: la polemica corre sui social. Ma...

Inter-Manchester City, Inter Club Parlamento e i biglietti della finale di Champions

Inter-Manchester City, il countdown verso la finale di Champions che si giocherà a Istanbul il 10 giugno è iniziato da tempo e con esso anche la caccia ai biglietti (e ai voli per la Turchia) da parte dei fans nerazzurri. Vip e non vip. In una lettera indirizzata ai soci di Inter Club Parlamento, il deputato Alessandro Colucci (Noi Moderati) scrive: "In riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni". Nel documento viene specificato cosa si intende per «migliori condizioni»: ossia volo a 1.090 euro (valido sia per l’andata che per il ritorno) e biglietto a 180 euro, per assistere al match da «posizioni discrete». La lettera ha fatto il giro dei social e creato anche qualche polemica.

Subito si sono scatenate polemiche social, ma realtà non risulta nessun favore: i parlamentari pagano di tasca propria il viaggio (come fece lo stesso La Russa quando, in ferie, assistette a Benfica Inter a Lisbona) e acquistano i biglietti tramite Uefa, come qualsiasi tifoso iscritto a un club.

"Vogliamo contare quanti iscritti vorrebbero partire. Per quanto riguarda i biglietti non abbiamo certezza che tutti li avranno, né abbiamo trattamenti di favore rispetto ad altri Inter club", ha sottolineato a Repubblica Alessandro Colucci, vicepresidente del club.

Inter Club Parlamento: 'Nessun trattamento di favore per i biglietti della finale di Champions

"In merito a qualche notizia circolata, riferita alla finale di Champions League di Istanbul, si precisa che l’Inter Club Parlamento non ha nessun trattamento di favore in merito ai biglietti per la partita, che avranno il costo ufficiale ed infatti saranno pagati direttamente alla Uefa. Sin dall’inizio della legislatura coordinato dal vicepresidente, Alessandro Colucci, considerato l’impegno istituzionale di presidente del Senato del presidente del club, Ignazio La Russa" informa anche che "sta esclusivamente verificando le richieste degli iscritti per poi, al pari di tutti gli altri club d’Italia, valutare l’effettiva fattibilità. L’Inter Club Parlamento è composto da parlamentari e, in numero assai maggiore, da dipendenti ed ex dipendenti. Il costo del volo ‘alle migliori condizioni possibili’ è riferito a un’agenzia di viaggi e non certamente all’Inter, che non è stata coinvolta in alcun modo, tenuto conto che la partenza da Roma e non da Milano comporta un costo minore della tratta. Sapendo di aver fatto completa chiarezza ci concentriamo sin d’ora sul grido Forza Inter!"

La lettera





Inter-Manchester City, la Curva Nord e la richiesta dei biglietti per la finale di Champions

La curva nord di Milano dell'Inter intanto ha calcolato che al tifo organizzato finiranno poche centinaia dei 20mila tagliandi riservati ai supporter nerazzurri. Loro ne vorrebbero di più, rivendicando il ruolo che hanno da sempre nel sostenere la squadra. Il club guidato da Steven Zhang da un lato vuole garantire alla squadra il sostegno più caldo possibile, ma dall’altro si è dato regole di equità e trasparenza: come riporta Repubblica i biglietti saranno venduti agli abbonati e agli Inter club che ne hanno fatto richiesta online, privilegiando chi ha in tasca una tessera annuale di abbonato da più tempo.