Inter, Moratti contro Mourinho: "Dopo il Triplete fece una cosa non da fare.."

In un'intervista al Giorno, Angelo Moratti bacchetta José Mourinho (tecnico dell'Inter del Triplete): "Io ho sempre pensato che facesse bene il suo lavoro anche se non ero sicuro di vincere. Chiaro che nell’ultimo periodo più vinceva e più si capiva che Mourinho potesse essere affascinato dall’idea di ottenere in Spagna i successi avuti con l’Inter…". Il presidente conclude: "Non discussi mai dell’argomento: se fossimo entrati in contraddizione avremmo affrontato il finale con spirito diverso. Certo, a pensarci ora ha fatto una cosa davvero terribile. Non ho apprezzato che abbia dato le dimissioni poche ore dopo aver vinto la Champions League".