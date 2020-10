Inter-Borussia tv Canale 5? Sky? Inter in Champions: ecco dove vederla

Inter-Borussia tv Canale 5? Sky? Dove vedere l'Inter in tv e streaming

Inter-Borussia Canale 5? Sky? Champions, dove vedere l'Inter in tv e streaming

Inter-Borussia Mönchengladbach ci siamo. Primo match in Champions League per la squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte. Lukaku e compagni sono nel girone con Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Ecco una breve guida per seguire la sfida Inter-Borussia Mönchengladbach in tv e streaming.

Inter-Borussia Mönchengladbach Canale 5

La sfida di San Siro, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00, andrà in onda in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5. La telecronaca della partita Inter-Borussia Mönchengladbach sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. A seguire su Canale 5, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e da San Siro Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancheranno le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’ampia sintesi di Midtjylland-Atalanta.

Inter-Borussia Mönchengladbach streaming

Partita e post partita saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Inter-Borussia Mönchengladbach tv e streaming Sky

Inter-Borussia Mönchengladbach andrà in diretta anche su Sky. Telecronaca di Fabio Caressa con commento Beppe Bergomi. A bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol a Riccardo Gentile. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go e Now Tv