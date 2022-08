Inter-Cremonese tv e streaming: Dazn-Sky? Dove vederla e formazioni

Inter-Cremonese tv e streaming? Su Dazn (niente Sky)

Inter-Cremonese in tv e streaming? Dove vederla? La partita della quarta giornata di serie A in programma a San Siro alle 20,30 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo come commentatore tecnico. Il match si potrà seguire su smart tv compatibili con la apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli abbonati di DAZN e Sky potranno vedere la sfida tra Inter e Cremonse sull’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q, o eventualmente su ZONA DAZN, al canale 214 di Sky nel caso avessero sottoscritto l'opzione di abbonamento.

INTER-CREMONESE PROBABILI FORMAZIONI

Inter: Inzaghi perde Lukaku (fuori anche nel derby con il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco), sostituito da Dzeko: al suo fianco Lautaro Martinez. A centrocampo Calhanoglu, Barella e Asllani, con Gosens e Dumfries esterni. Cremonese: Alvini dovrebbe confermare Dessers e Okereke come punte.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Pickel, Ascacibar, Escalante, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini