Porto-Inter tv e streaming. Canale 5? Sky? Prime Video? Dove vederla (e formazioni)

Porto-Inter tv e streaming, dove vederla

Porto-Inter ci siamo. Dopo l'1-0 degli ottavi d'andata di Champions League a San Siro con gol di Lukaku in programma martedì 14 marzo alle 21 si gioca la sfida di ritorno all'Estádio do Dragão. Obiettivo raggiungere il Milan ai quarti (sognando magari un super derby in Europa..). Porto-Inter dove vederla tv e streaming: guida veloce per seguire i nerazzurri in Champions.

Porto-Inter tv Canale 5

Porto-Inter in tv andrà in chiaro: diretta su Canale 5 alle ore 21.00 con telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Porto-Inter tv Sky

Porto-Inter in tv anche pay: diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare). Telecronaca Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi (Diretta Gol: Maurizio Compagnoni, a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi)

Porto-Inter streaming

Porto-Inter sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro su sportmediaset.it e in pay su Mediaset Infinity, SkyGo e Now. Con le relative telecronache a cura di Mediaset e Sky.

Porto-Inter tv post e pre partita di Champions Sky e Mediaset

Porto-Inter e i match di Champions saranno seguiti in tv e steaming anche con gli approfondimenti pre e postpartita. Su Sky Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare il ritorno degli ottavi di finale. In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso (mercoledì, in studio, sarà presente Alessandro Del Piero). Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. Su Canale 5 ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Porto-Inter probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafà, Marcano, Pepe, Zaidu; Franco, Grujic, Galeno; Taremi, Pepe. Allenatore: Sergio Conceicao.

A disposizione: Ramos, Cardoso, Carmo, R. Conceicao, Evanilson, Eustaquio, Folha, Namaso, Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

