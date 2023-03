Kvaratskhelia-Napoli, il Real Madrid piomba sul gioiello georgiano. Retroscena

Kvaratskhelia-Napoli, piomba il Real Madrid

Il Real Madrid piomba su Khvicha Kvaratskhelia. Il club campione d'Europa si muove per il gioiello del Napoli, autore di una stagione sin qui incredibile: 13 gol e 15 assist tra Champions League (2 e 4) e Serie A (11 e 11). E l'ultima rete, segnata sabato con l'Atalanta (sbloccando il match vinto 2-0 dai ragazzi di Spalletti) ha lasciato tutti senza fiato: destro sotto la traversa tra finte e controfinte in un'area intasata da otto giocatori della Dea. Un gol alla Maradona nello stadio intitolato al grande Diego. A proposito delle sirene di mercato, in primis quelle che arrivano dalla Liga, nei giorni scorsi aveva parlato il procuratore di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli (al canale You Tube di informazione e approfondimento sportivo georgiano “Geo Team“). "Io e Badri (il papà di Kvara, ndr) siamo tifosi del Barcellona. Khvicha può giocare ovunque, è un giocatore del livello di Barça e Real. Sarei molto felice se dovesse indossare la maglia del Barcellona anche se lui è tifoso del Real Madrid". Sottolineando comunque che "per ora non c'è niente".

Kvaratskhelia-Real Madrid? Napoli vuole blindare "Kvaradona"

Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia cercando di prolungare il suo contratto al 2028 (comunque il talento georgiano è legato sino al 2027), aumentandogli l'ingaggio da un milione di euro l’anno ad almeno 2,5 mln a stagione. “A gennaio mi sono visto con Giuntoli, mi ha detto che non c’è fretta e nemmeno noi ne abbiamo. A Kvicha piace tutto di Napoli, se dovessimo decidere qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo. È stata una chiacchierata molto amichevole", aveva spiegato il procuratore di Kvaratskhelia. E ancora: “Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà l’Inter e lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun’altra squadra italiana".

Kvaratskhelia (Lapresse)



Il Napoli dunque non è nessuna intenzione di perdere Kvara, ma certo se dovesse scendere in campo il Real Madrid (o qualche altro top club europeo) non sarebbe semplice trattenere l'attaccante esterno classe 2001 acquistato pochi mesi fa dalla Dinamo Batumi per soli 11,5 milioni di euro. Un colpo da maestro quello del club di Aurelio De Laurentiis e le indiscrezioni di mercato raccontano che il Napoli non ascolterà offerte inferiori a 110 milioni di euro per il suo gioiello.

Kvaratskhelia e quel regalo da Madrid: la maglia di Guti

Regalo gradito per Khvicha Kvaratskhelia, il dono arriva da Madrid. Guti, ex centrocampista del Real Madrid, ha deciso di regalare la sua maglietta con i Blancos al talento del Napoli, visto che era il suo idolo d'infanzia. "Tra i ricordi d'infanzia di Kvaratskhelia c'è la maglia di Guti del Real Madrid - scrive il Corriere dello Sport - L'ex centrocampista, dopo aver saputo questa particolare notizia, ha deciso di regalare la sua maglia con tanto di autografo a Khvicha".

