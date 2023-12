Inter-Real Sociedad dove vederla tv: Sky, NOW, Canale 5 o Amazon Prime Video?

Inter-Real Sociedad dove vederla in tv e streaming. Lautaro e compagni primi nel girone di Champions se...

Inter e Real Sociedad si giocano il primo posto nel girone che dovrebbe valere un sorteggio più 'agevole' gli ottavi di Champions League. A San Siro si gioca l'ultimo match del girone D che ha visto l'eliminazione di Benfica e Salisburgo. Undici punti a testa, ma la squadra di Simone Inzaghi è costretta a vincere. Il pareggio non basterebbe per conquistare il primato: l'1-1 dell'andata obbliga Lautaro e compagni a cercare i 3 punti, visto che la differenza reti premia la Real Sociedad. Inter-Real Sociedad dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la partita di Champions dei nerazzurri.

Inter-Real Sociedad dove vederla in tv

Inter e Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv martedì 12 dicembre dalle 21 su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

Il match tra Inter e Real Sociedad andrà in diretta tv anche in chiaro su Canale 5 sempre a partire dalle 21.

Inter-Real Sociedad dove vederla in streaming

Inter-Real Sociedad in streaming può essere seguita su Sky Go e NOW, ma anche su Mediaset Infinity e free sul sito di Sportmediaset.

Inter-Real Sociedad telecronaca in tv e streaming

La telecronaca di Inter-Real Sociedad su Canale 5, Mediaset Infinity+ e Spormediaset è stata affidata a Massimo Callegari-Simone Tiribocchi, mentre Sky e Now avranno Maurizio Compagnoni e Aldo Serena.

La classifica del gruppo D

Real Sociedad* 11 punti (differenza reti +5)

INTER* 11 pt (dr +3)

Salisburgo 4 pt (dr -2)

Benfica 1 pt (dr -6)

Inter-Real Sociedad probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Turrientes; Oyarzabal, Zakharyan, Kubo.