Inter, sette calciatori richiamati dall'estero entro la prossima settimana

Inter, sette calciatori richiamati dall'estero entro metà della prossima settimana

L'Inter richiama i suoi tesserati dall'estero. In sette torneranno a Milano entro metà della prossima settimana, scrive La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Victor Moses, Godin e Young, che al momento, come gli altri tesserati rimasti in italia, si stanno allenando in casa. Non si gioca e non ci si allena, ma tutti conoscono Antonio Conte: meglio farsi trovare pronti in anticipo, piuttosto che farsi trovare impreparati, nella speranza che l'attività agonistica rinizi al più presto.