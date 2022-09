Inter, "Zhang vattene": la Curva Nord nerazzurra contro Suning

Inter, Curva Nord: Zhang vattene

"Zhang vattene". Così sui social la Curva Nord dell'Inter prende posizione contro la proprietà nerazzurra.

La parte più calda del tifo dell'Inter torna a farsi sentire a distanza di quattro giorni da un comunicato nel quale spiegava come le responsabilità del momento negativo della squadra non fossero da addossare soltanto sull'allenatore Simone Inzaghi ma anche sui calciatori. Questa volta l'obiettivo si sposta su Zhang e dunque Suning.

Inter, Zhang incontra Inzaghi e i dirigenti ad Appiano

C'era anche Steven Zhang ad Appiano Gentile per seguire la ripresa del lavoro dell'Inter dopo la sconfitta di Udine. Nessun incontro con la squadra (troppi gli assenti impegnati con le varie nazionali), ma il presidente si è comunque fermato per pranzare con i dirigenti (Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin) e l'allenatore, prima di far ritorno in sede a Milano nel primo pomeriggio. Ad Appiano, invece, la giornata di giovedì è proseguita con la riunione tra il tecnico e il management, per fare il punto della situazione e cercare il modo di uscire da un momento difficile, visto che alla ripresa il calendario presenterà prima la sfida con la Roma a San Siro e poi il doppio, fondamentale impegno in Champions contro il Barcellona, inframmezzato dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Da quel che filtra dagli ambienti interisti il clima è stato positivo e tutti si sono detti convinti e fiduciosi circa la possibilità di recuperare terreno in campionato e giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions.

Inter, Calhanoglu e Lukaku: "Stiamo tornando"

"Stiamo tornando", ha intanto scritto sul suo profilo Instagram Calhanoglu, accompagnando il selfie con Romelu Lukaku. Se per il trequartista turco dell'Inter il ritorno in campo non ha ancora una data precisa, l'attaccante (che in questi giorni sta ancora svolgendo lavoro personalizzato) potrebbe riaggregarsi al gruppo all'inizio della prossima settimana ed esserci contro la Roma.

Inter, Cordaz ko

Brutte notizie, invece, per il terzo portiere dell'Inter Alex Cordaz, che si è sottoposto a esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nell'allenamento di mercoledì: "Gli accertamenti - si legge nella nota del club - hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del terzo portiere nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane".