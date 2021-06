Interspac, da Massimo Galli a Mentana: la lista dei 40 soci dell'azionariato

Interspac, arriva il sondaggio per i tifosi

Da Paolo Bonolis a Enrico Mentana, da Beppe Servegnini a Mariangela Pira, da Roberto Vecchioni a Max Pezzali, passandro per Alessandro Cattelan e Massimo Galli: sono ben 40 le personalità di spicco del mondo dello spettacolo e non solo scese in scampo per promuovere "Interspac", l'iniziativa di azionariato popolare lanciata qualche giorno dal presidente Carlo Cottarelli. Giornalisti, scrittori, conduttori televisivi e musicisti si sono messi in gioco insieme, spinti e uniti da un'unica passione: l'amore per l'Inter.

“Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità”: così ha dichiarato il presidente di Interspac S.r.l. Carlo Cottarelli, annunciando il questionario on line per monitorare le adesioni al grande progetto di azionariato popolare per l’Inter.

“Vogliamo misurare quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa. Abbiamo incaricato Iquii e la sua Sport Intelligence Unit di condurre uno studio approfondito in proposito, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via informale”, ha precisato Cottarelli.

“Se, come pensiamo, ci sarà sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, inclusa la proprietà – già informata dell’iniziativa – dopo aver definito i dettagli tecnici dell’operazione, richiederemo le necessarie autorizzazioni da tutti gli organi competenti per poi iniziare la raccolta di risorse dai tifosi e da altri. Questo richiederà diversi mesi, anche se l’esatta tempistica dipenderà dai dettagli tecnici dell’operazione”, ha continuato il presidente di Interspac S.r.l.

“Il nostro unico scopo - ha concluso Cottarelli - è sostenere la squadra che amiamo, ma pensiamo che il nostro modello di azionariato popolare sia valido anche per altre società di calcio italiane. Per discuterlo in una visione strutturale, di lungo termine, il 24 settembre organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e internazionale. A questo punto, si parte! Forza Inter! E speriamo che altre tifoserie italiane vogliano imitarci”

Interspac, svelata la lista dei 40 soci vip

Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice Facchetti, Fabio Fognini, Massimo Galli, Peter Gomez, Tommaso Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, Luciano Ligabue, Maurizio Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele Mozzati, Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo Poretti, Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Savatores, Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe Severgnini, Giovanni Storti, Marco Tarquinio, Flavio Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali (Gino).