Un ex calciatore di serie A, Daiane Mello e... Isola dei famosi 2023 che cast

Lorenzo Amoroso, dal calcio all'Isola dei Famosi 2023?

L'Isola dei Famosi 2023 scalda i motori: il reality di Mediaset partirà in primavera, ma già arrivano alcune conferme e voci sul cast. La certezza è che si ripartirà da Ilary Blasi in conduzione con Vladimir Luxuria tra gli opinionisti (e si parla anche di Enrico Papi in studio).

I naufraghi? Potrebbe esserci un ex calciatore di serie A. Si tratta di Lorenzo Amoruso (tra l'altro in queste ore le cronache del gossip parlano di crisi con Manila Nazzaro dopo 5 anni di relazione, ma non ci sono conferme dai diretti interessati), difensore a cavallo tra gli anni '90 e l'inizio dei 2000 di squadre come Bari, Fiorentina (con cui vinse Coppa Italia e Supercoppa Italiana), Rangers Glasgow (tre campionati scozzesi e quattro coppe nazionali) e Blackbourn.

Lorenzo Amoruso in un derby di Glasgow, Rangers-Celtic (foto Lapresse)



Isola dei Famosi 2023 cast: non solo Lorenzo Amoruso. Dayane Mello e... i Rumors sui naufraghi

Lorenzo Amoruso, dopo l'addio al calcio e una parentesi nella dirigenza della Fiorentina, ha avuto già alcune esperienze in tv (da Squadre da Incubo a Celebrity Masterchef sino a Temptation Island) e ora queste voci sull'Isola dei Famosi 2023.

Lorenzo Amoruso (foto Lapresse)



Nel cast del reality di Canale 5 si parla anche di Dayane Mello, Samantha Degrenet e di suo figlio, ma anche quello di Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Alex Belli e Delia Duran, Pamela Prati e Marco Bellavia, oltre pure all'ex Ciociara di Avanti un altro Alessia Macari. Ma siamo alle indiscrezioni, annunci ufficiali sui naufraghi ancora non ne sono stati fatti.