Italia ai Mondiali: qualificazione ufficiale! E Nigro "sorpassa" Mancini...

Italia ai Mondiali: non gli azzurri ripescati in Qatar, ma la eNazionale

L'Italia non va ai Mondiali. Di più. L'Italia non sarà ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar (mentre Byron Castillo ha deciso di far causa alla Federcalcio del Cile). Ma una nazionale azzurra ai Mondiali ci andrà invece. Non quella allenata dal ct Roberto Mancini (eliminata dalla Svizzera nel girone e dalla Macedonia del Nord ai playoff), ma dal commissario tecnico Nello Nigro, per tutti Hollywood285.

L'Italia sarà protagonista a Copenaghen dal 27 al 30 luglio e non è la nazionale, ma la eNazionale che ha centrato la qualificazione nella finale del Loser Bracket dei playoff e ha strappato il pass per la FIFAe Nations Cup 2022. Pass dunque per Danilo Pinto (DaniPitbull), Francesco Pio Tagliafierro (Obrun2002) e Andrea Montanini (Montaxer), che hanno realizzato giocate da veri fuoriclasse e hanno fatto esaltare chi li ha seguiti in diretta on line.