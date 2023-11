Italia avanti-Ucraina out. Euro 2024 qualificati, ma sarà sorteggio drammatico

Italia a Euro 2024: azzurri rischiano la quarta fascia

Missione compiuta. L'Italia si qualifica per i campionati Europei - che si giocheranno dal 14 giugno al 14 luglio 2024 (finale all'Olympiastadion Berlino) - potendo così difendere il titolo vinto in finale a Wembley (contro l'Inghilterra ai rigori, dopo l'1-1 nei 120 minuti con gol decisivo di Leonardo Bonucci). Il 2 dicembre ad Amburgo il sorteggio dei gironi.

La buona notizia è il pareggio di Leverkusen: 0-0 che manda nel purgatorio dei playoff l'Ucraina (pari punti, ma dietro nei confronti diretti in virtù del 2-1 di San Siro con doppietta di Frattesi).

La cattiva notizia? L'Italia avrà un'urna durissima: probabilmente la squadra di Luciano Spalletti sarà in quarta fascia.

Italia a Euro 2024 in quarta fascia? Le squadre in prima

Aspettando tutti i risultati e tutte le qualificate, di certo la prima fascia sarà composta dalla Germania (padrona di casa) e dalle migliori 5 vincitrici dei gironi (le altre vincitrici dei gironi andranno a formare la 2^ fascia insieme alle migliori seconde): sicure Portogallo, Francia, Spagna, Belgio.

Da definire Inghilterra-Danimarca (tra prima e seconda), Turchia (prima, seconda o terza per la (vincitrice del girone D).

Federico Chiesa (foto Lapresse)



Italia a Euro 2024, Donnarumma, 'felici, ora agli Europei per vincere'

"Siamo contentissimi, siamo dove meritiamo di essere, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto". Queste le parole del capitano dell'Italia Gigio Donnarumma, alla Rai dopo lo 0-0 decisivo contro l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen che ha portato l'Italia ai prossimi Europei di Germania 2024. "Grazie anche al nuovo mister e allo staff siamo tornati -ha detto ancora Donnarumma- è giusto che andiamo lì per portare a casa qualcosa. Andiamo per vincere, anche perché andiamo da detentori del titolo". Per gli azzurri "c'è tanto orgoglio, ringraziamo i tifosi presenti che ci hanno dato una mano incredibile. E' stata una emozione bellissima, siamo tutti uniti, si è vista la forza del gruppo e dell'Italia. Siamo felici, ci siamo anche noi", ha aggiunto il portiere azzurro.

Gigio Donnarumma (foto Lapresse)



Ucraina-Italia 0-0, azzurri si qualificano per Euro 2024

L'Italia di Luciano Spalletti si qualifica per gli Europei di Germania 2024. Agli azzurri è bastato il pareggio 0-0 a Leverkusen con l'Ucraina per ottenere il pass come seconda girone dietro l'inghilterra. Un risultato che consente agli azzurri di salire a 14 punti come l'Ucraina ma di passare grazie al successo nello scontro diretto dell'andata. Un risultato sofferto che non premia l'Italia fino in fondo, che ci ha provato e che con un successo poteva restare nella terza fascia del sorteggio per i gironi per Euro 2024, ma nel finale ha tirato anche un sospiro di sollievo per un rigore dubbio richiesto dall'Ucraina. L'Italia si qualifica e potrà giocarsi l'Europeo da campione in carica.

Il tecnico della nazionale azzurra per la sfida contro l'Ucraina, alla BayArena di Leverkusen, valida per la qualificazione ad Euro 2024, sceglie il tridente composto da Zaniolo con Raspadori e Chiesa, mentre a centrocampo Frattesi è preferito a Bonaventura. In difesa Di Lorenzo e Buongiorno al posto di Darmian e Gatti. L'Ucraina di Rebrov, invece, si affida a Tsygankov-Sudakov-Mudryk alle spalle di Dovbyk. Stepanenko in coppia con Zinchenko a centrocampo

L'Ucraina parte fortissimo e al 5' su una percussione Tsygankov conclude potente ma centrale e Donnarumma blocca. L'Italia risponde u minuto dopo: su calcio d'angolo arriva la torre di Zaniolo per Chiesa che dall'interno dell'area calcia malamente alto. La pressione della squadra di Rebrov è veemente e al 14' Sudakov dal limite ci prova con un rasoterra velenoso, ma Donnarumma è attento e respinge in tuffo. Altra occasione per gli azzurri arriva la 16' con Barella che scocca un destro violento dal limite ma Trubin è bravo a deviare oltre il palo. La squadra di Spalletti cresce, nelle trame offensive, e al 18' Raspadori triangola con Barella, ma il sinistro viene murato da Zabarnyi.

La più ghiotta occasione della gara arriva al 29' con Chiesa che trova il corridoio giusto per Frattesi, il centrocampista dell'Inter si invola e calcia ma Trubin riesce a chiudere lo specchio della porta. L'Italia chiude in crescendo e al 32' Dimarco smarca di tacco Chiesa, che crossa al centro ma Raspadori non ci arriva per un soffio.

(foto Lapresse)



La ripresa inizia con la novità nell'attacco azzurro con Scamacca la posto di Raspadori. L'Italia riprende con forza con un pressing molto alto e al 48' subito Scamacca pericoloso ma conclude alto da buona posizione anche se in posizione di fuorigioco. L'Ucraina prova ad alzare il baricentro, ma l'Italia continua a pressare alla ricerca del gol e al 58' Chiesa rientra sul destro e conclude a giro ma il pallone sfila oltre il palo lontano. Mudryk prova a sfondare sulla sinistra ma chiude Chiesa in ripiegamento. Al 65' da fallo laterale, indecisione in uscita di Donnarumma e Di Lorenzo, poi il portiere azzurro riesce a salvare a valanga sul tiro a colpo sicuro di Mudryk.

Altra indecisione difensiva un minuto dopo con Tsygankov che entra in area con il pallone che rimpalla su Jorginho e favorisce la presa a terra di Donnarumma. La squadra di Rebrov non molla e cerca di pressare gli azzurri ma l'Italia, anche se un po' in affanno, riesce sempre a sbrogliare. Entrano anche Politano, Cristante e Kean per alzare la squadra. All'82' ci prova l'esterno del Napoli ma il sinistro termina alto. Al 93' brivido per l'Italia: Mudryk cade in area a contatto con Cristante, ma l'arbitro Gil Manzano fa proseguire, senza intervento del Var. Gli azzurri tirano un sospiro di sollievo e volano all'Europeo.