Italia-Canada annullata per Covid ai Mondiali. Obiettivo Spagna per i quarti

Mondiali di nuoto, annullata Italia-Canada di pallanuoto per casi covid

Italia-Canada non si è potuta giocare. Positivi (asintomatici) tre giocatori della nazionale nordamericana. Sabato 25 il prossimo appuntamento degli azzurri ai Mondiali di nuoto 2022 contro la Spagna (dopo l'esordio vincente contro il Sudafrica per 22-4). La Task Force Fina sul Covid-19 deciderà nella prossime ore cosa fare dopo l'esito degli ulteriori tamponi effettuati dal team canadese e dopo che la federazione internazionale avrà incontrato i rappresentanti dei quattro team del gruppo C.

Mondiali, Italia-Spagna: obiettivo qualificazione ai quarti di finale

La nazionale italiana allenata dal ct Sandro Campagna guarda alla prossima tappa in questi Mondiali di nuoto. Nelle scors ore gli azzurri hanno sostenuto un allenamento in acqua a Buk, cittadina ad una quarantina di chilometri da Sopron; e nel pomeriggio, all'orario in cui avrebbero dovuto affrontare i nordamericani, svolgeranno una seduta tattica e una "partitella" a ranghi misti nella stessa Sopron. L'obiettivo adesso è puntato sulla Spagna d'affrontare e battere sabato 25 giugno, alle 18, per garantirsi il primato nel girone e quindi l'accesso diretto ai quarti di finale (29 giugno), con la possibilità quindi di usufruire di una giornata di riposo in più; il secondo posto infatti vorrebbe dire ottavi di finale, da disputarsi il 27 alle 17 contro la terza del gruppo D.