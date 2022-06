Italia ripescata ai Mondiali in Qatar: Fifa scavalcata, Cile-Ecuador al TAS!

Italia ripescata ai Mondiali: Fifa chiude i discorsi e assolve l'Ecuador

Ecuador ai Mondiali in Qatar: la Commissione Disciplinare della Fifa venerdì 10 giugno 2022 ha dato la sentenza sul caso Byron Castillo, rigettando le accuse provenienti dal Cile secondo cui il giocatore non poteva giocare in nazionale essendo nato in Colombia. Invece, il massimo organismo calcistico ha dato ragione alla Federazione di Quito chiudendo il caso e cancellando anche le speranze di chi puntava a un ripescaggio (del Cile secondo logica, dell'Italia per chi non si è arreso neanche di fronte all'evidenza di un'eliminazione senza appello: sarebbe stato praticamente impossibile che fossero stati gli azzurri a trarne beneficio pur avendo il miglior ranking tra le escluse).

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar: Cile fa ricorso al Tas contro la decisione della Fifa sull'Ecuador

Attenzione però, la partita non è finita del tutto. Il caso Ecuador è stato archiviato dalla Fifa, ma non dalla Federcalcio cilena che annuncia un nuovo fronte. Verrà fatto ricorso e questa volta ad esaminarlo sarà un tribunale. "Andremo al Tas", è la volontà dell'Anfp (Asociación Nacional de Fútbol Profesional). Sebbene la FIFA preveda un secondo grado, la Camera d'Appello, si dà per scontato che sia quasi impossibile ribaltare la sentenza in tale sede. Ecco perché il ricorso al più alto tribunale sportivo, con sede a Losanna, sempre in Svizzera, appare come l'ultima carta. Il Cile è disposto a giocarsela. E i tifosi dell'Italia stanno alla finestra: ma è giusto sottolineare una volta in più che il ripescaggio della nostra nazionale è assolutamente improbabile.