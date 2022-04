Italia ripescata ai Mondiali e Spagna-Germania nei sorteggi dei gironi

Italia ripescata ai Mondiali di calcio 2022 e Iran escluso dalla Fifa: il pesce d'aprile

Italia di Mondiali di calcio in Qatar del 2022: è ufficiale con l'esclusione dell'Iran da parte della Fifa. Già, peccato fosse un pesce d'aprile. Niente viaggio a Doha e dintorni per Roberto Mancini e la nazionale eliminata dalla Macedonia del Nord. Alcuni tifosi francesi sono stati protagonisti dello scherzo via twitter che ha ingannato qualche fans azzurro. "UFFICIALE: l'Iran è stato escluso dai Mondiali del 2022 in Qatar. L'Italia è la migliore classificata nel Ranking FIFA, sostituisce l'Iran. #Qatar2022 eccoci qua!". Avevano giocato su un'ipotesi vera che si fonda sugli articoli 4 ("non discriminazione") e 16-17 (rispettivamente "sospensione" ed "espulsione") degli statuti FIFA. Ma la realtà è che salvo miracoli questo sarà il secondo Mondiale di calcio senza l'Italia. "Mi viene proprio da piangere – aveva detto nelle scorse ore Gianni Infantino presidente della Fifa ha detto a Rai Sport -. Per tutti gli italiani questo è un fatto triste. Parliamo del secondo Mondiale di fila al quale non prendono parte gli azzurri. E se otterranno il pass per il prossimo Mondiale, saranno 12 anni di assenza da questa manifestazione".

MONDIALI2022: SPAGNA PESCA GERMANIA, QATAR-ECUADOR GARA INAUGURALE

Intanto a Doha sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di calcio in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Italia spettatrice dunque, mentre la Germania è nel girone della Spagna con il Giappone, la Francia campione in carica ha trovato la Danimarca, Brasile avrà le insidie di Svizzera e Serbia mentre l'Olanda trova i padroni di casa del Qatar, oltre a Senegal ed Ecuador. Restano da assegnare tre posti: due attraverso i play-off intercontinentali del 13 o 14 giugno (Perù contro la vincente dello spareggio asiatico Emirati Arabi Uniti-Australia che si giocherà il 7 giugno a Doha e Costa Rica-Nuova Zelanda) e uno in Europa, dove il Galles attende la vincente di Scozia-Ucraina. La gara inaugurale sarà Qatar-Ecuador.

MONDIALI DI CALCIO I GIRONI DI QATAR 2022

GIRONE A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GIRONE B: Inghilterra, Iran, Usa, Galles/Scozia/Ucraina

GIRONE C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GIRONE D: Francia, Perù/Emirati Arabi Uniti/Australia, Danimarca, Tunisia

GIRONE E: Spagna, Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GIRONE F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GIRONE G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GIRONE H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud