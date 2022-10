Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022, quali possibilità ci sono? Ecco la verità

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022? Quali possibilità ci sono

Il tormentone l'Italia ripescata ai Mondiali di calcio Qatar 2022 tiene sveglio qualche tifoso azzurro. Ma ci sono davvero chance che gli azzurri di Mancini possano essere richiamati dalla Fifa ( qui la lettera di Paolo Zampolli, membro del The Kennedy Center al presidente della Fifa, Gianni Infantino) malgrado l'eliminazione ai playoff Mondiali per mano della Macedonia del Nord? Se mai, l'organizzazione calcistica del calcio mondiale decidesse di escludere l'Iran (e al momento nulla si muove), l'Italia avrebbe i titoli per essere ripescata (qui le parole del ministo dello Sport Abodi su questo tema)? Ecco la risposta.

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022 con Iran escluso? Regolamento Fifa: vanno gli Emirati Arabi

In tema di ripescaggio ai Mondiali 2022, il regolamento della FIFA, in particolare sull'articolo 6 apparentemente aprirebbe una porta verso il Qatar all'Italia di Mancini: "Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". Da qui quelli che parlavano di ranking (azzurri prima squadra esclusa dai Mondiali in classifica) o wild card (che non esiste) vista la vittoria dell'Europeo di calcio. Ma, la realtà è che vietato pensare, sperare, immaginare l'Italia ripescata ai Mondiali di Qatar 2022 last minute, perché, nello stesso regolamento, si legge anche che, in caso di esclusione, lo "slot" spetterebbe a una nazionale dello stesso continente. Dunque: Iran escluso dai Mondiali di calcio? Il posto verrebbe rivendicato dagli Emirati Arabi, prima squadra eliminata. E così quando si parlava del caso Ecuador: sono Perù o Cile che rivendicherebbero il ripescaggio.