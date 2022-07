Italia, Totti con Mancini ai Mondiali di calcio in Qatar: doppia bomba

Italia, Mancini ai Mondiali di calcio in Qatar con Totti?

L'Italia non andrà ai Mondiali di calcio in Qatar, previsti tra novembre (21 la partita inaugurale) e dicembre (18 la finalissima che assegnerà la Coppa del Mondo detenuta dalla Francia), visto che l'eliminazione è stata certificata tra novembre (girone con la Svizzera) e la scorsa primavera (fuori ai playoff con la Macedonia del Nord). Inutile sognare un ripescaggio ai Mondiali che non arriverà (dal caso Iran all'Ecuador, non ci sono chance che la Fifa chiami l'Italia ai Mondiali). Però il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe esserci comunque. Non nelle vesti di allenatore, sia chiaro. E con lui Francesco Totti, uno che di Mondiali se ne intende visto che è stato campione a Germania 2006 con la nazionale di Marcello Lippi guidata in campo da capitan Cannavaro (a cui venne assegnato il Pallone d'Oro). Possibile' Vi spieghiamo perché.

Italia, Mancini e Totti commentori Rai Sport ai Mondiali di calcio in Qatar?

Roberto Mancini e Francesco Totti potrebbero essere presenti ai Mondiali di Qatar 2022 nelle vesti di commentatori tecnici. Questo almeno è il sogno di Alessandra De Stefano, direttore di Rai Sport. “Mi piacerebbe avere Francesco Totti con noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Roberto Mancini e i suoi azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola. Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina“, ha detto in occasione della presentazione dei palinsesti Rai della scorsa settimana. Sogno possibile? Vedremo nelle prossime settimane. Di sicuro, la tv di viale Mazzini trasmetterà tutti i match in diretta e ovviamente in chiaro. “Trasmetteremo tutto. Abbiamo 64 partite, 34 vanno su Rai 1, 20 in prima serata. Con quattro sfide al giorno nella prima parte, cominciando al mattino, non avremo tanto tempo, ma un programma di approfondimento serale lo faremo, dalle 22, prima di Porta a Porta. Cercheremo di fare tutto dal Qatar, coinvolgendo altri talent oltre a Di Gennaro e Adani“, spiega Alessandra De Stefano. Conduttore e opinionisti ancora da stabilire.

Leggi anche