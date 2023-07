Tifosa più sexy della Spagna e bikini da Furie Rosse... è Ivana Knoll! Le foto

La tifosa più sexy del mondo ha i colori della Croazia di Ivana Knoll? Ora ecco i bikini for.. Spagna. Chi li indossa? Sempre lei, Ivana Knoll

Ivana Knoll tifosa della Croazia più sensuale del mondo

Ivana Knoll ha una fede: la Croazia. E da tifosa della nazionale di Brozovic, Modric e compagni ha vissuto due mondiali di calcio intensi e bellissima. Se in Russia nel 2018 si arrivò a un passo dalla conquista della World Cup Fifa (persa in finale contro la super Francia di Mbappè e Giroud), in Qatar 2022 è arrivata la conferma superando pienamente la classifica prova del nove: i croati hanno chiuso con uno splendido terzo posto.

Ivana Knoll tifosa della Croazia con bikini Spagna-Furie Rosse

E in entrambe le manifestazioni Ivana Knoll è stata eletta la tifosa più bella e sensuale del mondo. Però, la modella ex ex Miss Croazia è anche influencer (3,3 milioni di follower) e imprenditrice: dunque sta presentando alcune linee di bikini e costumi da bagno (su di lei sono spettacolari) e legati a varie nazioni. Ed eccola in versione... Furie Rosse, una Ivana Knoll vestita con i colori della Spagna direttamente dal mare di Ibiza. Ma il suo cuore, sia chiaro, batte sempre e solo per la Croazia.

