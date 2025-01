Jannick Sinner vince gli Australian Open di tennis

Jannick Sinner, Re di Melbourne

Jannick Sinner è campione degli Australian Open di Tennis sconfiggendo in finale Alexander Zverev in una finale chiusa in tre set in meno di tre ore e senza mai concedere una palla break al tedesco, a dimostrazione di una superiorità netta. Come i grandi degli ultimi anni Sinner dimostra di crescere nel torneo, partita dopo partita, salendo di livello. Implacabile.

Jannick si conferma così campione di Melbourne dopo il titolo di un anno fa dimostrando tutta la superiorità soprattutto sul cemento, contro qualsiasi avversario. Su questa superficie infatti l'azzurro ha conquistato gli ultimi tre slam, due in Australia e gli UsOpen 2024.

Una sfida quindi che ha avuto sempre un padrone molto chiaro, a parte il finale del secondo set in cui Zverev ha davvero dato tutto quello che aveva in campo arrivando al tie-break.

Da notare che Sinner non perde dalla finale di Pechino contro Alcaraz ad inizio ottobre 2024. Roba da marziano...

Sinner-Zverev, la finale

Il primo set mostra fin dal principio come Jannick sia concentrato. I dubbi sulla sua condizione atletica vengono fugati presto. L'azzurro si muove come mai visto fare in queste due settimane, anticipa, mette pressione al dritto di Zverev e si porta a casa il set per 6-3 con una superiorità ancora maggiore di quanto non dica il punteggio. Soprattutto Sinner è bravo a neutralizzare il servizio del tedesco, sua arma vincente: pochi ace e pochi punti diretti, cosa che toglie molta sicurezza al suo avversario.

Il secondo set vede il tedesco crescere, soprattutto con il rovescio ma non riesce mai ad impensierire l'italiano sul suo servizio. Si arriva così al tie-break. L'equilibrio si spezza sul 4-4 prima con il più bello scambio della partita, chiuso a rete da Jannick, poi con un dritto, deviato dal nastro che diventa imprendibile per Zverev. Se ci si mette anche la sorte...

Nel terzo set poco da dire. Zverev sembra meno convinto, mentre Sinner acquista sicurezza. L'azzurro ottiene il break nel quinto game, difende il suo servizio senza maai concedere una sola palla break al tedesco e trionfa.

"Jannick - ha detto Zverev durante la premiazione - sei semplicemente troppo forte. Sei il numero 1 al mondo, e di tanto.. Complimenti. Io ci ho provato ma tu sei troppo forte".

"Dedico questo trofeo al mio team - ha detto Sinner - e provero a convincere Darren Cahill a restare come mio coach anche il prossimo anno".